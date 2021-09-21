Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой

Валентина Легкоступова скоропостижно ушла из жизни 14 августа 2020 года. После кремации ее прах поделен на две части. Одну, согласно воле покойной, развеяли над Черным морем в любимой Феодосии, а вторую похоронили на Троекуровском кладбище.

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