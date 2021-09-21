Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой

Сегодня на могиле певицы стоит простой деревянный крест. Памятник же, как объяснила дочь покойной звезды Анэтта Бриль, появится в декабре, когда Легкоступовой исполнилось бы 56 лет. "Еще в марте был готов эскиз, – пояснила наследница. – Памятник будет очень необычным, оригинальной формы, с красивыми словами, со своей "изюминкой". Планируем ставить его к маминому дню рождения (теперь уже дню памяти) – к 30 декабря. В этот день как раз исполнится год с момента захоронения, потому что вторую части праха предали земле именно в мамин юбилей. Тем самым мы исполним христианский обычай – выждем год".
При этом последний супруг Валентины Легкоступовой заявил, что хотел бы оставить на памятнике надпись "От любимого мужа".
Вообще, могила исполнительницы хита "Ягода-малина" находится на Троекуровском кладбище на участке, отдаленном от пристанищ знаменитостей. А неподалеку от захоронения Валентины недавно появился еще один крест – здесь похоронили Фирсова.
Его тело обнаружил сын Алексей в квартире на улице Ивана Франко в Москве. "В полицию позвонил сын погибшего и сообщил, что нашел в квартире тело отца без признаков жизни. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительно, он скончался от естественных причин.
Отпевал его в Преображенской церкви Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя архиепископ Каширский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. А перед чином он огласил письмо с соболезнованиями Кирилла. Богослужебные песнопения исполнил Камерный хор Храма Христа Спасителя под управлением регента Светланы Соколовской.
Михаил Фирсов, которого похоронили рядом с Легкоступовой, свою офицерскую карьеру начал в 1975 году со службы в 9-м Управлении комитета госбезопасности. Затем перешел в комендатуру Московского Кремля, где на протяжении многих лет занимал пост заместителя. Фирсов – почетный сотрудник Федеральной службы охраны Российской Федерации, был награжден многими государственными и ведомственными наградами, грамотами. 7 сентября ему исполнилось бы 70 лет...
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