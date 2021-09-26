Не узнать: поклонники шокированы видом отощавшей Суханкиной

57-летняя солистка группы "Мираж" регулярно делится фрагментами своей жизни с подписчиками своего блога. На днях Маргарита выложила видео, в котором желает поклонникам хорошего настроения. Ее внешний вид все еще не оставляет комментаторов равнодушными.
Суханкина сильно изменилась: раньше она была пышкой с каре, сейчас же она практически отощала и сделала короткую стрижку. Мнения фанатов разделились – одни в восторге от преображения, другие же привыкли к прошлому образу и хотят видеть привычные формы певицы. "Выглядите отпад!", "Какая стройняшка, прям красотка", "Маргарита! Как вы похудели!", "Полная версия Марго мне нравилась больше...как бы это не звучало", "А как ваши дети? Им нравится что вы похудели?", "Не узнать" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали поклонники.
Ранее Маргарита Суханкина пожаловалась подписчикам, что ее ограбили на заправке. Артистка ехала к детям на машине, по дороге она остановилась на заправке в окрестностях Тулы. Именно там неприятный инцидент и произошел со звездой. Она забыла портмоне с крупной суммой и картами в уборной. Позже по камерам отследили преступников, стражи правопорядка оперативно отреагировали и разыскали злоумышленников.
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