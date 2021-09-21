Брак разрыдавшегося на публике Газманова оказался под угрозой

Олег Газманов и его супруга Марина счастливы вместе уже много лет.

На днях народный артист и его жена пришли на открытие нового сезона в уникальный столичный "Танго Театр". Исполнитель рассказал, что его супруга очень любит танго и хочет, чтобы ее муж разделял с ней любовь к этому страстному и чувственному танцу. Сам Олег Газманов старается оправдывать ожидания любимой и недавно даже сделал аранжировку под танго для одной из своих композиций.

Несмотря на разницу в возрасте, звездные супруги сегодня демонстрируют миру настоящую семейную идиллию, однако так было не всегда. Марина Газманова призналась, что однажды они расстались, так как она ушла от своего знаменитого возлюбленного. Женщина наслушалась историй о том, что популярные артисты совсем не умеют быть верными своим спутницам, в результате чего брак оказался под угрозой. Впрочем, позже Марина поняла, что дело в ней – ей просто нужно быть такой женщиной, которую не захочется предавать. После этого она вернулась к любимому мужчине.

Сейчас пара знает, что в браке важно избегать скуки. Звездные супруги стараются проводить время активно и разнообразно. Например, в прошлом году Олег и Марина катались по венецианским каналам на SUP-бордах, а совсем недавно супруга артиста сумела покорить легендарный Байкал – об этом женщина рассказала "ЭГ".

Сам Олег Газманов недавно стал наставником шоу "Голос 60+". В команду народного артиста попал самый возрастной участник проекта – 97-летний Михаил Серебряков. Выступление мужчины так тронуло Олега Газманова, что он даже разрыдался на глазах у всей страны.