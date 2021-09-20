"Было ощущение, что она видится со мной в последний раз": Галкин не сдержал чувств на могиле у родителей

В начале 2000-х из жизни ушли родители российского юмориста Максима Галкина. Александр Александович и Наталья Григорьевна умерли от рака в 2002 и 2004 годах.
Любящий сын всегда с теплотой и трепетом вспоминает отца и мать и часто навещает их на кладбище. Его не раз замечали на могиле.
Артист рассказал, что его отец умер у него на руках. В последние дни мужчине, у которого был рак легких, было тяжело дышать. Он боролся с болезнью до последнего, но, к сожалению, она взяла верх.
"Этот момент до сих пор у меня перед глазами", – говорит отец двойняшек.
Что касается матери, то в момент, когда она ушла из жизни, Галкин не смог быть с ней рядом. Он уехал из Израиля, где проходила лечение Наталья Галкина, за 1,5 дня до ее смерти. Комик до сих пор жалеет, что в этот момент оказался совсем в другом месте.
"У нее, а не у меня было ощущение, что она видится со мной в последний раз", – поделился воспоминаниями муж Аллы Пугачевой.
Кстати, родители артиста были знакомы с Примадонной. Еще когда Максим был совсем маленьким, она приехала с концертом в Германию, где и познакомилась с будущими родственниками. Восходящая звезда была в хороших отношениях с Александром и Натальей и даже иногда заезжала навестить мальчика Максима и его родителей.
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