Сердючка целый год скрывала смерть матери

Верка Сердючка (настоящее имя -Андрея Данилко) всегда кажется позитивным и радостным. Все его песни танцевальные и веселые. Кажется, что у участника Евровидения в жизни все хорошо. Но оказалось, что как и все люди, музыкант переживает трудности в жизни.
Так, на одном из украинских телеканалов артист поделился трагедией, о которой не рассказывал своим поклонникам целый год. У певца умерла мама. Известно, что украинец долгое время не хотел афишировать смерть родного человека, именно поэтому он скрывал этот факт. Ему было сложно принять такую потерю.
Несмотря на то, что информация долго скрывалась, друг Сердючки певец EL Кравчук рассказал, что артист приезжал на похороны в родное село матери, где она жила.
"Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он всё сделал как любящий сын. Они с мамой были друзьями", – рассказал Кравчук.
Сам музыкант пока уже прокомментировал смерть родительницы. Вероятно, ему все равно нужно время на то, чтобы принять факт смерти близкого человека.
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