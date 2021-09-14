Все измазано кровью: Вскрылись детали жуткой смерти известного шамана

Экстрасенс Дардо Кусто скончался в шокирующих условиях. Появились страшные подробности нераскрытого дела.

Внезапная кончина знаменитого шамана и телеведущего Дардо Кусто стала причиной массовой шумихи. 44-летний эктрасенс ушел из жизни в одном из столичных хостелов 24 августа 2021 года. Поначалу следователи сочли, что мужчина покончил с собой. Однако вскоре выяснилось, что Дардо Кусто могли убить. Свежие подробности произошедшего сообщили на всю страну в эфире "Первого канала".

ПО ТЕМЕ Знаменитый экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в Москве

Зрители испытали ужас, когда увидели кадры номера, в котором нашли тело шамана. После трагедии все было измазано кровью: стены, кровать, зеркало. Криминалист Галина Запорожцева проанализировала состояние апартаментов и сделала вывод, что мужчина стал жертвой зверского убийства. Примечательно, что труп Дардо Кусто был обнаружен в ванной, но именно кровать впитала в себя наибольшее количество крови.

Согласно экспертной оценке, в комнате остались следы постороннего присутствия. Это говорит о том, что накануне кончины в номер Дардо Кусто заходил неизвестный. Администратор хостела Нелли Сыромолотова призналась, что по соседству с шаманом жил гость, которого она не внесла в перечень посетителей. Личность этого человека она разглашать отказалась.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, что на самом деле случилось в тот роковой день и были ли у кого-то мотивы жестоко расправиться с экстрасенсом. Дело о кончине Дардо Кусто продолжает обрастать шокирующими подробностями. Есть ли виновные в смерти шамана, судить пока рано.