Знаменитый экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в Москве

Известного шамана Дардо Кусто нашли мёртвым в одном из московских хостелов. Его тело обнаружили на улице Перовской на востоке столицы.
СМИ сообщают, что труп экстрасенса пролежал в помещении несколько дней. По предварительным данным, 44-летний мужчина совершил самоубийство. Журналисты выяснили, что у Кусто не было своего жилья в Москве, а остановиться в отеле ему посоветовал родственник. Причины и обстоятельства смерти шамана устанавливаются, сообщает телеканал "360".
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