"Обдало ароматами шаурмы и бомжей": с Ковальчук случилось ужасное

Юлия Ковальчук дала интервью, где вспомнила, как впервые попала в Москву.

Юлия Ковальчук всегда любила красивые даты и именно по этой причине закончила школу экстерном, чтобы впервые поехать в Москву именно в 2000-м году. Молодая девушка приехала в столицу, чтобы поступить в институт.

Девушка мечтала танцевать и поэтому выбрала факультет современной хореографии. К сожалению, из-за неопытности она не проверила информацию для абитуриентов. Дело в том, что в тот год набора на ее факультет не было.

Амбициозной девушке пришлось вернуться в родной город. Но будущая певица не падала духом. Через год жена Алексея Чумакова собрала все силы и поехала во второй раз покорять Москву. Девушка наконец-то поступила в Университет Культуры.

"Помню, как на перроне, меня обдало ароматами шаурмы, бомжей и новых возможностей, и я сразу влюбилась в этот невероятный замес, и внутри себя поняла, что это — мой город", – делится воспоминаниями экс-солистка группы "Блестящие".

Москва тепло приняла будущую звезду. Блондинка прошла кастинг и стала участницей популярной музыкальной группы, объездила всю Россию с гастролями, а позже нашла свою любовь.