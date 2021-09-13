Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
партнеры
Воскресенье
12 сентября
Лента новостей
02:36
"Обдало ароматами шаурмы и бомжей": с Ковальчук случилось ужасное
00:04
Положение пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября
22:17
Газманов раскрыл причины своего одиночества
20:03
Семья сообщила о празднике в доме Заворотнюк и Чернышева: принимают поздравления
17:56
Лазарев вывез детей за рубеж на фоне конфликта
17:48
Вопрос Крыма назвали на Украине главным условием для встречи Путина и Зеленского
17:15
Вдова Кобзона оказалась на грани жизни и смерти
16:57
Поужинали и домой: певицу Лолиту сняли с мужем подруги
15:08
"Мне сегодня предстоит умереть": Макеева сделала заявление после срыва
14:08
"На тонком льду": Меньшова раскрыла состояние скрывающей слезы Алентовой
14:05
Вашингтон поможет Киеву "решить вопрос" с Крымом и Донбассом – украинский министр Резников
13:54
Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой
13:28
Дочь рассказала о последней встрече с Меньшовым в реанимации: Это реальный фильм ужасов
13:14
Адская боль: Костенко взвыла из-за беременности
12:45
Уже поделено: вдова заговорила о наследстве Краснова после обвинений в бессовестности
12:35
Принца Гарри и Меган Маркл закидали камнями на публике
11:58
Миронова рассказала о сложной беременности в 46 лет
11:55
Исхудавший, сморщенный дядька: резко сдавшего Губина на свежем снимке сложно узнать
11:46
Умерла культовая певица 80-х
11:28
"Жесткий удар": Королева откровенно о потере ребенка
11:08
"Они поют в зале, а я пою на небе": Кормухина разнесла Бузову и убитую горем Нетребко
10:43
Один звонок – жизнь сломана: вскрылись ужасающие данные о Пугачевой
10:37
В Киеве назвали итоги встречи Путина и Лукашенко плохой новостью для Украины
08:18
"Потокайте всем его желаниям": Куценко раскрыл секреты воспитания сына
06:33
"Без этого просто пропадем": Шукшина предупредила россиян об опасности
04:08
Боню засмеяли за "бабушкин" букет: с 86-летием
02:00
Гагарина может скоро стать бабушкой: 13-летний сын певицы вышел в свет с девушкой
00:04
"Та обоссалась, этот обосрался": Шнуров рассказал о жизни после рождения сына
22:12
Журналист Сванидзе объяснил странную ухмылку Путина на встрече с Лукашенко: Отношения сложные
20:03
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
17:53
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
17:24
Знаменитый режиссер высказался о наркозависимости Певцова
16:48
Молодая жена Петросяна показала свое настоящее лицо
16:44
Путин: Экономика страны в целом восстановилась
15:38
Лера Кудрявцева на глазах у всех довела Королеву до слез
15:04
"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу
15:00
"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе
14:41
Замужняя Марго Робби закрутила роман с Брэдом Питтом
14:40
В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
14:22
Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость
13:57
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
13:35
Бузова рассказала о предложении руки и сердца
13:28
"Боимся за Алишера": Моргенштерн может повторить судьбу спившегося отца
13:27
"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских
13:17
Украинский журналист Гордон: Запад импотентный по отношению к Путину
13:15
"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья
12:56
Впавшая в депрессию Кожевникова заговорила о разрыве с мужем
12:30
"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез
12:29
Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков
12:09
Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой
Бузова рассказала о предложении руки и сердца
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Обдало ароматами шаурмы и бомжей": с Ковальчук случилось ужасное

"Обдало ароматами шаурмы и бомжей": с Ковальчук случилось ужасное

Юлия Ковальчук дала интервью, где вспомнила, как впервые попала в Москву.
прочитано 427 раз

Юлия Ковальчук всегда любила красивые даты и именно по этой причине закончила школу экстерном, чтобы впервые поехать в Москву именно в 2000-м году. Молодая девушка приехала в столицу, чтобы поступить в институт.

ПО ТЕМЕ

"Стало стыдно за вас": Чумаков взял нагнувшуюся Ковальчук сзади на глазах у всех

"Ищешь внимание на стороне?": Ковальчук взбудоражила общественность откровенной фотографией

 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Девушка мечтала танцевать и поэтому выбрала факультет современной хореографии. К сожалению, из-за неопытности она не проверила информацию для абитуриентов. Дело в том, что в тот год набора на ее факультет не было.

Амбициозной девушке пришлось вернуться в родной город. Но будущая певица не падала духом. Через год жена Алексея Чумакова собрала все силы и поехала во второй раз покорять Москву. Девушка наконец-то поступила в Университет Культуры.

"Помню, как на перроне, меня обдало ароматами шаурмы, бомжей и новых возможностей, и я сразу влюбилась в этот невероятный замес, и внутри себя поняла, что это — мой город", – делится воспоминаниями экс-солистка группы "Блестящие".

Москва тепло приняла будущую звезду. Блондинка прошла кастинг и стала участницей популярной музыкальной группы, объездила всю Россию с гастролями, а позже нашла свою любовь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 02:36 Источник: Woman Hit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Горячие фото Алексея Чумакова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мне сегодня предстоит умереть": Макеева сделала заявление после срыва

Недавно стало известно о проблемах звезды со здоровьем
Шоу-бизнес

Уже поделено: вдова заговорила о наследстве Краснова после обвинений в бессовестности

Избранница сценографа сделала заявление

Шоу-бизнес

"На тонком льду": Меньшова раскрыла состояние скрывающей слезы Алентовой

Мать и дочь переживают тяжелые времена
Шоу-бизнес

Исхудавший, сморщенный дядька: резко сдавшего Губина на свежем снимке сложно узнать

Артист изменился внешне

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+