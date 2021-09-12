"Они поют в зале, а я пою на небе": Кормухина разнесла Бузову и убитую горем Нетребко

61-летняя певица Ольга Кормухина раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову. По словам заслуженной артистки России, по-настоящему талантливые люди, занимаются творчеством, развивая дар божий, между тем экс-участница телестройки работает на "потребу толпы".
Настанет момент, считает Кормухина, когда на сцене появится новая звезда, которая вытеснит Бузову. Для экс-ведущей "Дома 2" это будет трагедией. 61-летней певице даже немного жаль исполнительницу хита "Мало половин".
Ольга Кормухина подчеркнула, что не ставит себя в один ряд с Ольгой Бузовой и ей подобными. "Они поют в зале, а я пою на небе. Я пою для Бога", – рассудила она.
Ольга Кормухина отметила также, что не считает Анну Нетребко великой артисткой. Певица уверена, что оперная дива из Латвии Элина Гаранча намного талантливее.
Нетребко, говорит Кормухина, привела в оперу новую аудиторию, но это не та публика. Ольга выразила опасение, что однажды этот музыкально-драматический жанр превратится в цирк.
Ольга Кормухина считает, что Анна Нетребко прекрасная вокалистка, но одного вокала недостаточно. Дескать, у исполнительницы не хватает глубины.
Кормухина подчеркнула, что Нетребко уже не может исполнять Моцарта, так как у нее "идет тяжелая раскачка". У Анны два пути, рассуждает Ольга, – либо меняться, либо оставить сцену.
Ольга Кормухина вспомнила, что в юности ее звали работать в оперу, но она от предложения отказалась. Знаменитость считает себя недостаточно одаренной для этого жанра. "Я уже тогда слышала Образцову и понимала, что до этого уровня я никогда не дотяну", – призналась Ольга.
Как писали "Дни.ру", на днях в семье артистки Анны Нетребко случилась трагедия. Знаменитость убита горем из-за смерти отца.
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