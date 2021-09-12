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Шоу-бизнес
"Они поют в зале, а я пою на небе": Кормухина разнесла Бузову и убитую горем Нетребко

"Они поют в зале, а я пою на небе": Кормухина разнесла Бузову и убитую горем Нетребко

Ольга Кормухина не боится прямо высказывать свое мнение.
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61-летняя певица Ольга Кормухина раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову. По словам заслуженной артистки России, по-настоящему талантливые люди, занимаются творчеством, развивая дар божий, между тем экс-участница телестройки работает на "потребу толпы".

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Настанет момент, считает Кормухина, когда на сцене появится новая звезда, которая вытеснит Бузову. Для экс-ведущей "Дома 2" это будет трагедией. 61-летней певице даже немного жаль исполнительницу хита "Мало половин".

Ольга Кормухина подчеркнула, что не ставит себя в один ряд с Ольгой Бузовой и ей подобными. "Они поют в зале, а я пою на небе. Я пою для Бога", – рассудила она.

Ольга Кормухина отметила также, что не считает Анну Нетребко великой артисткой. Певица уверена, что оперная дива из Латвии Элина Гаранча намного талантливее.

Нетребко, говорит Кормухина, привела в оперу новую аудиторию, но это не та публика. Ольга выразила опасение, что однажды этот музыкально-драматический жанр превратится в цирк.

Ольга Кормухина считает, что Анна Нетребко прекрасная вокалистка, но одного вокала недостаточно. Дескать, у исполнительницы не хватает глубины.

Кормухина подчеркнула, что Нетребко уже не может исполнять Моцарта, так как у нее "идет тяжелая раскачка". У Анны два пути, рассуждает Ольга, – либо меняться, либо оставить сцену.

Ольга Кормухина вспомнила, что в юности ее звали работать в оперу, но она от предложения отказалась. Знаменитость считает себя недостаточно одаренной для этого жанра. "Я уже тогда слышала Образцову и понимала, что до этого уровня я никогда не дотяну", – призналась Ольга.

Как писали "Дни.ру", на днях в семье артистки Анны Нетребко случилась трагедия. Знаменитость убита горем из-за смерти отца.

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Ольга Кормухина. Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 11:08 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость854619
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Ольга,всё верно сказала о Нетребко,с Бузовой то и так всё понятно.А поёт она для бога,именно поёт -сильный вокал!
Гость847653
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она не на небе поет, а в аду
шизанутое создание
1

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