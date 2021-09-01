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Шоу-бизнес
Мать покойной Началовой довела россиян до слез

Мать покойной Началовой довела россиян до слез

Родительница Юлии Началовой вместе с мужем отвели дочь звезды Веру Алдонину в школу. Женщина показала, как повзрослела девочка.
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Бабушка с дедушкой заботятся о 14-летней Вере. Таисия Началова разместила в своим микроблоге фото вместе с девочкой, которая пошла в девятый класс.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Фолловеры заметили, как сильно выросла единственная наследница певицы. При этом они заявили, что кадр вызвал у них двоякие эмоции: радость за Веру, и печаль из-за ее смерти ее мамы.

"Без слез нельзя смотреть", – признался один из подписчиков. Поклонники Юлии Началовой сошлись во мнении, что жизнь иногда бывает несправедлива.

Вера алдонина учится в престижной международной школе. Ее обучение влетает родственникам: в год за нее платят от 740 до 990 тысяч рублей. Но близкие дочери Юлии Началовой не жалеют денег на хорошее образование для ребенка.

Напомним, ранее мать артистки сообщала, что Вера сталкивается с проблемой – долгой дорогой в школу. На путь она тратит около часа на метро. Пока отвозит и забирает девочку бабушка.

Как писали "Дни.ру", Юлия Началова скончалась три года назад в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стало заражение крови и сердечная недостаточность. Дочь очень тяжело переживала скоропостижную смерть матери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 17:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

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