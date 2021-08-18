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Шоу-бизнес
"До мурашек": мать Началовой заставила россиян плакать

"До мурашек": мать Началовой заставила россиян плакать

Родительница Юлии Началовой поделилась архивным роликом с дочерью, которое расстрогало поклонников.
прочитано 412 раз

Певица умерла два года назад, но фанаты свято чтят ее память. Отец и мать с малых лет занимались музыкальным развитием будущей звезды. Талант Юлии первым заметил Виктор Началов, и вывел дочь на сцену. Именно он долгие годы писал для нее песни.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Теперь свое утешение родители покойной знаменитости находят в просмотре архивных фото и видео с наследницей и воспитании ее дочери Веры Алдониной. Таисия Началова активно ведет свой инстаграм-аккаунт.

На сей раз мать Юлии Началовой поделилась опубликованным на странице памяти певицы уникальным видео 90-х годов. На кадрах счастливая семья сидит за столом. В ролике будущей артистке 12 лет, а ее родители молоды и горды своей девочкой.

Таисия Началова поблагодарила поклонников за столь редкие кадры и любовь к ее дочери. В свою очередь подписчики женщины были очень растроганы видео. "До слез, до мурашек... С самого начала мы следили за нашей "Утренней звездой". Всей семьей слушали ее прекрасный голос", "Светлая память. Потрясающая и народная Юля", "Она достойна, как никто другой", – высказались россияне.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 15:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

комментарии

Ответить:

Гость824302
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Хватит уже.сколько можно Началова,Легкоступова,....нет их И пусть память о них живет в тех,кому они были дороги.Прямо не газеты,а поминальные газетенки.Ни та,ни другая..ни еще не были никакими звездами.Просто пели.А мозг фотографиями и статейками о них уже мозг вынесли.
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