"До мурашек": мать Началовой заставила россиян плакать

Родительница Юлии Началовой поделилась архивным роликом с дочерью, которое расстрогало поклонников.

Певица умерла два года назад, но фанаты свято чтят ее память. Отец и мать с малых лет занимались музыкальным развитием будущей звезды. Талант Юлии первым заметил Виктор Началов, и вывел дочь на сцену. Именно он долгие годы писал для нее песни.

Теперь свое утешение родители покойной знаменитости находят в просмотре архивных фото и видео с наследницей и воспитании ее дочери Веры Алдониной. Таисия Началова активно ведет свой инстаграм-аккаунт.

На сей раз мать Юлии Началовой поделилась опубликованным на странице памяти певицы уникальным видео 90-х годов. На кадрах счастливая семья сидит за столом. В ролике будущей артистке 12 лет, а ее родители молоды и горды своей девочкой.

Таисия Началова поблагодарила поклонников за столь редкие кадры и любовь к ее дочери. В свою очередь подписчики женщины были очень растроганы видео. "До слез, до мурашек... С самого начала мы следили за нашей "Утренней звездой". Всей семьей слушали ее прекрасный голос", "Светлая память. Потрясающая и народная Юля", "Она достойна, как никто другой", – высказались россияне.