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Шоу-бизнес
"Страшно до жути": у беременной Рапунцель угроза выкидыша

"Страшно до жути": у беременной Рапунцель угроза выкидыша

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель чуть не потеряла ребенка.
прочитано 265 раз

Два месяца назад бывшая участница популярного телепроекта Алена Савкина, известная под псевдонимом Алена Рапунцель, объявила о том, что она ждет ребенка от своего избранника Ильи Семина. Женщина была очень рада этой новости, но на днях ее счастье оказалось под серьезной угрозой.

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Недавно Савкина отдыхала с близкими людьми в Сочи, а по возвращению с курорта почувствовала себя плохо и попала в больницу с угрозой выкидыша. Как сообщила "ЭГ", причиной такого состояния Рапунцель стал сильный стресс, однако чем именно он был вызван, неизвестно.

Знаменитость призналась, что когда ее привезли в больницу, ей было так плохо, что она просто не могла разогнуться от боли.

"Страшно было до жути," – рассказала Алена, которая однажды уже переживала подобный момент.

Напомним, у Савкиной уже есть старший сын – полуторогодовалый Богдан, отцом которого является экс-участник реалити Илья Яббаров. Ребенок не помог паре сохранить отношения. Разрыв бывших возлюбленных сопровождался бурными скандалами из-за сына. Теперь мальчик живет с матерью и ее новым избранником.

В новых отношениях экс-звезды "Дома-2" тоже не всегда все гладко. Ранее беременная Алена Рапунцель призналась, что ее возлюбленный даже поднял на нее руку в ходе бытовой ссоры.

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Фото: www.instagram.com/ alenatoffi_official
Автор: 1 сентября 2021, 12:38 Источник: ЭГ ✓ Надежный источник
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