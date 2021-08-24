Не стало звезды "Дома-2" Алены Рапунцель

Девушка отказалась от псевдонима, под которым стала знаменита на телестройке. Теперь ее инстаграм-аккаунт значится под именем "Алена Савкина", а не Алена Рапунцель. Это ее реальная фамилия.
Вскоре жизнь звезды реалити-проекта изменится. Они с возлюбленным Ильей Семиным 3 сентября собираются пожениться. Кроме того, через некоторое время у пары родится малыш. Для Алены это будет второй ребенок. Пол дитя она пока не знает, что надеется, что это будет девочка.
Алена рассказала поклонникам в своем микроблоге, что сейчас с сыном Богданом и избранником отдыхает в Сочи. При этом она опубликовала фотоподборку, в которой показала, как они проводят время.
Напомним, Алена и Илья уже собирались пожениться, но торжество откладывалось из-за их конфликтов. Девушка жаловалась на рукоприкладство возлюбленного. Оказалось, что парень набросился с кулаками на беременную избранницу, увидев ее со спиртным. К счастью, молодым людям удалось помириться.
Алена уже была замужем за участником шоу "Дом-2" Ильей Яббаровым. От него она роила сына. Однако брак не просуществовал долго.
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