Миллиарды долларов: Рианна объявлена самой богатой певицей в мире

Кажется, совсем недавно знаменитость жаловалась на то, что продюсер прекратил работу с ней, а потому ее материальное положение ухудшилось. Теперь появился рейтинг журнала Forbes.

33-летняя звезда заняла первое место в рейтинге и официально стала самой богатой певицей в мире. Однако оказалось, что музыка совсем не сыграла в этой истории успеха ведущую роль. Журналисты подсчитали, что заработок Рианны за год составил 124 миллиарда рублей.

Отмечается, что все произошло за счет нового таланта, который обнаружился у знаменитой брюнетки. Теперь она – успешная бизнесвумен, а основной доход ей приносит именно компания. Три года назад она основала косметический бренд Fenty Beauty. Сейчас продукция крайне популярна во всем мире и получает высокие оценки от самых серьезных критиков. С момента открытия дива заработала около 103 миллиардов рублей.

Круглые суммы приносит Рианне и другой стартап. У нее также есть своя компания по производству нижнего белья. Недавно долю бренда оценили приблизительно в 20 миллиардов рублей. Знаменитость намерена и дальше развивать бизнес, так как пока он сильно проигрывает косметическому бренду.

Также певица активно ведет свой личный блог в "Инстаграм". Сейчас на ее аккаунт подписаны более 103 миллионов пользователей. Дива много рекламирует продукты собственного производства, а также рассказывает о своей жизни. Оставшаяся доля заработка приходится на гонорары с композиций, концерты и другие мероприятия.

