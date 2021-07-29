"Дешевая дрянь": Рианна пришла на свидание в джинсовых трусах

Американская певица промахнулась в выборе одежды. Рианна оголила полные бедра.

Знаменитая певица и бизнесвумен Рианна ошарашила народ неподобающим видом. Звездная брюнетка пришла на свидание с рэпером ASAP Rocky в ресторан в провокационных шортах, которые скорее напоминают трусы. Фигуристую поп-диву и ее возлюбленного сняли на улицах Майами после того, как они вышли из заведения. Таблоид Daily Mail опубликовал снимки гуляющей парочки.

Судя по кадрам, партнер Рианны был озабочен и старался скорее увести избранницу от папарацци. Его внешний вид не соответствовал образу певицы. На мужчине был надет обычный спортивный костюм, пока его спутица щеголяла в блузе с принтом огненного пламени и джинсовом подобии шортов. Рианна шагала по асфальту в открытых босоножках на каблуке, демонстрируя пышные обнаженные бедра.

Пользователи Сети оценили стилевое решение поп-дивы и решили, что ей нужно выбирать более скромную одежду. "Если вы увидите гуляющую в таком виде женщину в Лондоне, подумаете — дешевая дрянь", "Это не горячие шорты, а нижнее белье!", "Наше поколение действительно чокнутое. Как вы выходите на люди в таком наряде? Одевайтесь так для вашего партнера на домашний ужин, а не в общественное место", "Похоже, она забыла надеть юбку", — выразились комментаторы публикации.