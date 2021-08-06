Известный российский актер едва не погиб на съемках фильма

Режиссер и кинопродюсер Максим Воронков в беседе с РИА ФАН признался, что считает Игоря Гаспаряна талантливым и целеустремленным человеком. Мол, актер всегда профессионально относится к роли, хорошо подготовлен. Режиссеру нравится работать с этим артистом.
Воронков также вспомнил интересную историю. По его словам, во время съемок фильма "Искатели приключений" в Таиланде Гаспарян должен был пролететь с каскадером над рекой, но один из тросов запутался из-за ошибки специалистов, и актер повис над пропастью.
Режиссер был восхищен мужественностью Гаспаряна, который, несмотря на угрозу для жизни, все-таки выкрутился. Он вернулся назад, не используя страховку. В этом артисту помогла хорошая физическая форма. "Одним словом, везунчик", – сказал Воронков.
Напомним, Игорь Гаспарян снялся во многих фильмах. Его можно увидеть в таких кинокартинах, как "Холоп" (2019), "Жених" (2016), "30 свиданий" (2015), "Выпускной" (2014), "Наша Russia: Яйца судьбы" (2010), и других.
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