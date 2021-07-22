"Страшно": Домогаров оказался на волосок от смерти

Артист едва не распрощался с жизнью. Инцидент случился, когда снимался фильм, где он сыграл роль казацкого атамана.
Александр Домогаров поведал, что чуть не погиб ночью на полигоне. По его словам, вокруг были взрывы и пальба. По сюжету, после битвы раненых увозили с поля в люльке. Верхом ехал всадник и вел еще двух коней, между которыми она находилась.
Актер вспомнил судьбоносный момент: внезапно повод оторвался, а он остался в люльке. Неуправляемые лошади на большой скорости возили его по всему полигону. Александр Домогаров признался, что едва остался жив.
Можно предположить, что актер говорил о картине "Огнем и мечом”. Откровениями артист поделился с детьми и подростками на фестивале "Алые паруса Артека". Звезда театра и кино представила ребятам фильм "Пальма", режиссером которого стал его сын.
Как писали "Дни.ру", артист вспомнил свои прекрасные поездки в детские лагеря и отметил, что сейчас наступило совсем другое время. А недавно Александр Домогаров поведал о том, какую роль мечтает сыграть. По словам актера, он уже приготовил сценарий для фильма.
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