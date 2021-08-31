Пил и зашивался: взорвавшийся Галибин оказался одной ногой в могиле

Российский актер Александр Галибин дал откровенное интервью и прокомментировал слухи о себе.

Народный артист России Александр Галибин в прошлом году чуть не умер из-за серьезных проблем со здоровьем. Режиссер театра и кино оказался на грани жизни и смерти из-за перитонита.

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Он ехал на день рождения дочери, и его вдруг пронзила острая боль в районе солнечного сплетения. Галибин потерял сознание. Актера экстренно госпитализировали и поставили ему диагноз язва.

"Срочно отправили на операцию, во время которой, будучи без сознания, я видел тоннель..." — рассказал Александр Галибин.

После лечения Галибин настрого завязал с алкоголем. Однако в Сети стали ходить слухи о том, что все проблемы у него якобы как раз и начались из-за алкоголя. Мол, пил, зашивался и чуть ли не под забором валялся. Такая информация возмутила 65-летнего Александра Галибина, который уже давно ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим состоянием. Актер просто взорвался из-за того, что о нем пишут. "Какая-то желтизна!" – возмутился он.

Напомним, кинокарьера Александр Галибина началась в 70-е годы. Всесоюзную известность он получил после роли Пашки-Америки в фильме "Трактир на Пятницкой". Галибин признался, что после того, как врачи вернули его к жизни, он решил уйти из кино.