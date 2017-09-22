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Шоу-бизнес

Галибина довело до слез мистическое сообщение

Александр Галибин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Популярный актер, режиссер , ведущий передачи "Жди меня" Александр Галибин откровенно рассказал о личной жизни. Он поведал о родителях и о том, как отец передал ему сообщение с того света.
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Отец Александра Галибина во время войны потерял всех близких, а когда вырос, стал декоратором на киностудии "Ленфильм". Он был знаком с многими актерами, поэтому желание сына стать артистом воспринял в штыки. "Так как считал, что все знает об этой профессии, что все актеры пьяницы, бабники и ведут себя неприлично. Вообще он не считал актерство за труд. В выборе профессии меня поддерживала только мама", – признался Галибин.

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К слову, свой фильм "Золотая рыбка" Александр, будучи режиссером картины, посвятил отцу. "В моей жизни был случай, после которого я понял, что случайного в жизни ничего не бывает. Мы монтировали последний титр "Золотой рыбки". Я пишу на компьютере титр: "Моему отцу посвящается этот фильм". И в момент монтажа раздается звонок по телефону. И какой‑то мужчина говорит, что он фотограф с киностудии "Леннаучфильм", где мой отец проработал около десяти лет. Сказал, что в 90‑х годах он случайно сделал несколько снимков моего отца и хотел бы их прислать. Я вышел, у меня слезы на глазах, и я понял, что это сообщение оттуда. И это не просто случайность, а "спасибо" от моего отца", – цитирует Александра Галибина "Амурская правда".

Актер подчеркнул, что родители научили его очень многому. "Одно из самых важных знаний – уважать чужой труд и трудиться самому. Думаю, что папа сейчас там радуется, когда я снимаю фильмы", – выдвинул предположение актер.

Напомним, Александр Галибин проснулся знаменитым после роли обаятельного и элегантного вора-романтика Пашки-Америки из фильма "Трактир на Пятницкой". О своем успехе актер высказался так: "Для меня это было совершенно неожиданно, поэтому я каким был, таким и остался. Но в профессии важнее все‑таки не успех, а любовь к зрителю. Быть преданным своему зрителю – эта культура, которая, как мне кажется, на сегодняшний день уходит".

Автор: Наталья Аряева22 сентября 2017, 10:30

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