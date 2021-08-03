Ссадины, перелом, дефекты ребер: всплыли шокирующие подробности смерти Цывиной

Последняя любовь великого Евгения Евстигнеева скончалась 18 апреля 2019 года. В тот вечер ее сын вернулся домой с другом и обнаружил маму уже без сознания. Евгений Благонравов так и не смог озвучить единственную версию произошедшего. Сперва он сообщил, что нашел тело в ванной, а затем речь зашла о спальне.
История взволновала многих следователей и журналистов, но мужчина утверждал, что не имеет никакого отношения к гибели Ирины Цывиной. Однако в эти слова так и не смогла поверить дочь артистки, Зиновия Пусеп. Она не смогла вернуться домой в момент трагедии из-за коронавирусных ограничений. Теперь дочь знаменитости убедила главу Следственного комитета взять дело под собственный контроль.
Зиновия Пусеп рассказала, что мама не понимала Евгения. Посмертная экспертиза показала, что на теле актрисы были обнаружены необычные повреждения: многочисленные ссадины, закрытый перелом ребра и дефекты двух других. По некоторым данным, когда женщину обнаружили, она стояла около раковины.
Сейчас дочь намерена выяснить, что послужило причиной смерти ее матери. Зиновия рассказала, что Ирина Цывина часто плакала, так как не могла найти общий язык с сыном: он не хотел ничего делать и дружил с подозрительными личностями. Наследница знаменитости подчеркнула, что в вечер трагедии соседи слышали шум, крики и звуки падающей мебели.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Как правильно воспитать сына?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Клиентская база ваших конкурентов