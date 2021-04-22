"Маму убили": отчаявшаяся дочь пригрозила эксгумацией тела Цывиной

Актриса скончалась около двух лет назад, но неоднозначные обстоятельства трагедии до сих пор не дают покоя ее близким и поклонникам.

В тот страшный день, 18 апреля, Ирину Цывину обнаружили в собственной квартире. В качестве официальной причины смерти была названа патология сердца. Однако 23-х летняя наследница артистки не считает ситуацию правдоподобной. Зиновия Пусеп обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Дочь звезды подозревает, что "маму убили", и просит выяснить истинную причину ухода родительницы. Она указала, что, если окажется, что посмертные экспертизы были проведены не настолько тщательно, как этого требовала ситуация. ей придется прибегнуть к эксгумации тела. Зиновия сообщила, что готова пойти на все ради того, чтобы разобрать в причинах трагедии.

Наследница Ирины Цывиной попросила уделить повышенное внимание ее брату, Евгению Благонравову, который и обнаружил покойную. Она полагает, что молодой человек мог скрыть некоторые факты, потому что его версии часто менялись, всплывали значительные детали. Разным людям Евгений якобы говорил разные вещи.

Также Зиновию Пусеп смутил тот факт, что сразу после смерти родительницы, Евгений пошел на телевидение. Там, по мнению сестры, он не мог адекватно отвечать на вопросы журналистов. Ее возмущает, что только молодой человек пользуется наследством матери, несмотря на то, что оно давно разделено поровну между ними.

