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Шоу-бизнес
Битая мужем Сябитова о заповедях хорошей жены: Мудрость я передала и дочери

Битая мужем Сябитова о заповедях хорошей жены: Мудрость я передала и дочери

Роза Сябитова точно знает, что нужно любой семье для счастья.
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Главная сваха страны всю жизнь бережно хранит заветы своей любимой бабушки. Именно она научила Розу Сябитову гордиться своими татарскими корнями, а также рассказала о самой важной заповеди счастливой семьи, которая состоит в том, чтобы женщина была хорошей женой.

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Ведущая "Давай поженимся" рассказала, что для женщины самым главным в жизни должен быть ее домашний очаг и все, что с ним связано. Очень важно, чтобы женщина была хорошей поварихой и всегда вкусно кормила своего избранника, тогда он будет доволен и счастлив.

"Эту мудрость я передала и дочери," – подчеркнула сваха.

В интервью "РИА Новости" Сябитова рассказала о том, что она чаще всего готовит по заветам своей мудрой родственницы – в основном на столе телеведущей блюда из татарской кухни. Многие рецепты 59-летняя сваха точь-в-точь повторяет за бабушкой. Что-то со временем, конечно, подзабылось, однако Роза все же смогла восстановить пропорции благодаря Интернету. В каждое блюдо важно вкладывать любовь и заботу о близких, тогда оно получается особенно вкусным – именно так делала бабушка Сябитовой.

Справедливости ради стоит отметить, что бабушкины советы все же не помогли телеведущей создать настоящую семейную идиллию. Ранее Роза Сябитова признавалась в том, что муж ее бил и даже изменял, пока она находилась в роддоме.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 17:12 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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