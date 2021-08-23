Битая мужем Сябитова о заповедях хорошей жены: Мудрость я передала и дочери

Главная сваха страны всю жизнь бережно хранит заветы своей любимой бабушки. Именно она научила Розу Сябитову гордиться своими татарскими корнями, а также рассказала о самой важной заповеди счастливой семьи, которая состоит в том, чтобы женщина была хорошей женой.
Ведущая "Давай поженимся" рассказала, что для женщины самым главным в жизни должен быть ее домашний очаг и все, что с ним связано. Очень важно, чтобы женщина была хорошей поварихой и всегда вкусно кормила своего избранника, тогда он будет доволен и счастлив.
"Эту мудрость я передала и дочери," – подчеркнула сваха.
В интервью "РИА Новости" Сябитова рассказала о том, что она чаще всего готовит по заветам своей мудрой родственницы – в основном на столе телеведущей блюда из татарской кухни. Многие рецепты 59-летняя сваха точь-в-точь повторяет за бабушкой. Что-то со временем, конечно, подзабылось, однако Роза все же смогла восстановить пропорции благодаря Интернету. В каждое блюдо важно вкладывать любовь и заботу о близких, тогда оно получается особенно вкусным – именно так делала бабушка Сябитовой.
Справедливости ради стоит отметить, что бабушкины советы все же не помогли телеведущей создать настоящую семейную идиллию. Ранее Роза Сябитова признавалась в том, что муж ее бил и даже изменял, пока она находилась в роддоме.
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