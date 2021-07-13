"Совсем больной?!": Муж рожающей Сябитовой сношался с любовницей на супружеском ложе

Знаменитая сваха пережила предательство супруга. Роза Сябитова излила душу.

Звезда шоу "Давай поженимся!" раскрыла печальную правду прошлого. Когда телеведущая лежала в роддоме, производя на свет сына, ее муж развлекался с любовницей. Об измене избранника Роза Сябитова узнала уже вернувшись домой. Родившая женщина увидела в семейном гнездышке грязное белье — на нем были кровавые пятна. Ситуацию усугубляло то, что эти тканые изделия были импортными и вручались супругам в качестве подарка на свадьбу.

По словам знаменитой свахи, наибольший дискомфорт ей принесла не сама измена, а испорченное белье. "Ты что ли совсем больной?!" — обратилась тогда к мужу Роза Сябитова. Ее очень расстроило то, что хорошая ценная вещь была безнадежно опорочена.

Будучи в роддоме, теледива подозревала, что возлюбленный пойдет налево. Дело в том, что она находилась в больнице на сохранении целых восемь месяцев. За это время, по мнению свахи, вероятность измены была достаточно высока, поскольку она не могла помочь избраннику удовлетворить сексуальную потребность. "Ему что делать, узлом что ли завязать?" — выразилась Роза Сябитова.

Напомним, телеведущая заявила о желании баллотироваться в депутаты. Звезда даже придумала лозунг, который отражает ее политические взгляды. 59-летняя Роза Сябитова готова рьяно отстаивать свои идеи.