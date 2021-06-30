Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом

59-летняя ведущая программы "Давай поженимся" известна своей всегда активной позицией по жизни. Сегодня женщина в очередной раз подтвердила это – Роза Сябитова заявила, что собирается баллотироваться в депутаты, правда, не уточнила, куда именно.
Во время прямой трансляции "Спроси Путина", которая состоялась сегодня перед "Прямой линией" с президентом Владимиром Путиным, главная сваха страны рассказала, что ее основным лозунгом является – "сильное государство, сильная семья". Женщина подчеркнула, что этого принципа она придерживается как по жизни, так и в профессиональном плане. Его же она планирует продвигать, если пойдет на выборы, а сделать это намерена. По словам Розы Сябитовой, "семья должна помогать создавать семьи" – об этом сообщило информационное агентство URA.RU.
О своем намерении податься в политику телеведущая говорила и ранее. Еще пять лет назад она хотела выставить свою кандидатуру на выборах в Госдуму от политической партии "Родина". Позже планы свахи почему-то поменялись, однако, очевидно, что она не оставила мыслей о политике окончательно.
Ранее "Дни.ру" писали о другом неоднозначном заявлении телеведущей – Роза Сябитова удивила всех, заговорив о стоимости невест на брачном рынке.
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