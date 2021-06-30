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Шоу-бизнес
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом

Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом

Роза Сябитова рассказала о том, что будет ее главным и единственным лозунгом при выдвижении.
прочитано 253 раза

59-летняя ведущая программы "Давай поженимся" известна своей всегда активной позицией по жизни. Сегодня женщина в очередной раз подтвердила это – Роза Сябитова заявила, что собирается баллотироваться в депутаты, правда, не уточнила, куда именно.

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Во время прямой трансляции "Спроси Путина", которая состоялась сегодня перед "Прямой линией" с президентом Владимиром Путиным, главная сваха страны рассказала, что ее основным лозунгом является – "сильное государство, сильная семья". Женщина подчеркнула, что этого принципа она придерживается как по жизни, так и в профессиональном плане. Его же она планирует продвигать, если пойдет на выборы, а сделать это намерена. По словам Розы Сябитовой, "семья должна помогать создавать семьи" – об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

О своем намерении податься в политику телеведущая говорила и ранее. Еще пять лет назад она хотела выставить свою кандидатуру на выборах в Госдуму от политической партии "Родина". Позже планы свахи почему-то поменялись, однако, очевидно, что она не оставила мыслей о политике окончательно.

Ранее "Дни.ру" писали о другом неоднозначном заявлении телеведущей – Роза Сябитова удивила всех, заговорив о стоимости невест на брачном рынке.

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Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 20:21 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость789414
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Такое грязное днище - только в депутаты, без нее страна не справится! До чего эта подзаборная тетка обнаглела!
1

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