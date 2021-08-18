Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Среда
18 августа
Лента новостей
14:27
Горбачева и Савлепов сообщили о свадьбе и раскрыли детали первого знакомства: Он не был свободен
14:27
"Прохор Шаляпин лишь бы не увидел": оголившуюся Долину напугали расстройством полового влечения
13:57
Тяжелое детство, три брака и незамеченные инфаркты: что известно о трагической судьбе Дворжецкого
13:56
Горбачев призвал повторить в России уроки августа 91-го
13:47
"Чудовищно": Садальский поддержал Галкина после громкого заявления о дерьме
13:35
Актер сериалов "Склифосовский" и "Две судьбы" запил от тоски по жене
13:15
Воры разорили могилу легенды советского кино
12:51
Политолог Сатановский заявил о превосходстве Путина над американскими президентами
12:47
Годовалый сын бежит от Рудковской: Как рано
12:38
Мрамор даже для собак: отгрохавший роскошный особняк Градский заявил о скромных доходах
12:38
Разбившаяся в ДТП звезда "Зачарованных" не дала другим погибнуть
12:08
Меркель раскритиковала Лукашенко из-за мигрантов
12:05
Появилась информация о беременности Йоханнсон: Мы взволнованны
12:01
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек
11:59
Женатый актер Филиппов о романе с Вележевой: Было много историй – постельных сцен, поцелуев
11:59
В Новгородской области задержан еще один участник побега из ИВС в Истре
11:58
Бес в ребро? Поседевшая Фандера явила миру голый зад
11:43
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"
11:20
Екатерина Климова показала разодранное до крови лицо: Побитая вся
11:16
Над 95-летней Елизаветой II нависла смертельная опасность
11:13
Откачавшую жир Апину облизали с ног до головы: Ух
11:11
На Украине предложили "завалить" Крымский мост и избавиться от россиян
11:11
12-летний ребенок погиб в аварии в Ивановской области
11:01
В Курске обнаружили останки 29 человек
10:48
В Красноярске подросток погиб от удара током
10:45
"Стоит, как в битве, и будет стоять!": рычащего от удовольствия Джигурду засняли лижущим ноги
10:44
Яковлева дала пинка транслирующей негатив Муцениеце
10:37
"Надоела": Глюкоза получила удар по лицу от любимого
10:28
В Башкирии произошло смертельное ДТП со скорой
10:14
Миллионы рублей: что известно об элитном жилье вляпавшейся в секс-скандал Прокловой
10:04
"Бабушка цвета фуксии": резко постаревшую "молодую мать" Джанабаеву жестко приложили
09:27
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным
09:25
Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
09:02
"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых
08:54
Лавров оценил перспективы Афганистана под руководством талибов*
08:50
Истощенная МакSим отважилась показать страшные гематомы
08:44
"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду
06:46
65-летняя Долина показала тело в купальнике
04:32
К чему снится измена
02:16
"Тройничок": фото Варнавы с двумя красавцами вызвало вопросы
00:09
Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты
22:00
"Лишает нас дара речи": Меган Маркл и принц Гарри рассказали о страшном горе
21:50
На востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
21:22
Экс-депутат Рады Бондаренко о Зеленском: Очень хотелось бы наказать
21:19
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра
19:58
В Северной Осетии произошло массовое отравление детей
19:08
В Кемерове мотоциклист сбил женщину во дворе дома
18:46
"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене
18:29
"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе
18:05
"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
Лидер НАУ Латушко предложил отправить Лукашенко под Гаагский трибунал
В Москве решают судьбу Лукашенко – аналитик Уитмор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Тяжелое детство, три брака и незамеченные инфаркты: что известно о трагической судьбе Дворжецкого

Тяжелое детство, три брака и незамеченные инфаркты: что известно о трагической судьбе Дворжецкого

"Человек с марсианской внешностью и космическим талантом" – именно так называли Владислава Дворжецкого. Он сумел покорить всех, но ушел слишком рано.
прочитано 359 раз

Владислав Вацлавович родился в 1939 году в Омске. Его отец был актером, а мама балериной. Его детство было крайне тяжелым. Шла война, в 1942 году родителя будущей звезды осудили за контрреволюционную пропаганду и сослали в лагерь. Мать старалась уберечь ребенка, но злые дети в окружении быстро расставили все по местам. В лагере отец встретил другую женщину, появился на свет ребенок.

ПО ТЕМЕ

Рано ушедшие из жизни звезды советского кино

Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

Наладить отношения с отцом артист так и не смог. Зато его новую возлюбленную полюбил практически сразу. Они были очень близки. Владислав Дворжецкий не собирался быть актером, он мечтал поступить в медицинский институт, но у него не вышло. Именно тогда мать предложила сыну пойти в театральное училище. Так он и сделал.

Его первой большой работой стала роль Хлудова в кинокартине "Бег". Тогда артист вдруг проснулся знаменитым. Потом было множество звездных появлений: от "Соляриса" легендарного Тарковского до "Капитана Немо". Он сумел стать всенародным любимцем. У звезды было три брака, со всеми женщинами актер сохранил теплые отношения.

Его последней любовью стала сотрудница горисполкома, Наталья Литвиненко. Владислав Дворжецкий встретился с ней в гостях. Они любили друг друга, но так и не поженились. Артист несколько раз был на волосок от смерти. Сперва он опоздал на поезд, который позднее разбился, а затем попал в автокатастрофу, в которой выжить казалось невозможным. Скончался любимый всеми артист в 39 лет. У него случился третий инфаркт. Первые два он перенес на ногах.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр из фильма "Земля Санникова" (1973)
Автор: 18 августа 2021, 13:57 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Окно в прошлое: в центре Москвы появился временной портал

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты

Девушка показала себя в неприглядном виде
Шоу-бизнес

"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду

Разгорелся скандал
Шоу-бизнес

"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"

Балерина-затейница знает в сексе толк
Шоу-бизнес

"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых

Цивин и Дрожжина не признают своей вины

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+