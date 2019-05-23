Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
Евгений Князев известен широкому зрителю ролями в таких фильмах как: "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Девять жизней Нестора Махно" и работой в телесериале "Простые истины". Также в настоящее время он руководит целевым курсом для Московского театра оперетты.
Первое образование Князев получил в Тульском политехническом институте. Получив диплом горного инженера, Евгений отправился в приемную комиссию Щукинского театрального училища и был зачислен на курс Людмилы Владимировны Ставской.
Именно в училище Евгений Князев познакомился с будущей звездой кино Евгением Дворжецким. Приятели были неразлучны: вместе ходили на занятия, сменяя друг друга работали в гардеробе театра Вахтангова. Их дружба продолжалась долгие годы.
"Мы с Женей Дворжецким оказались в одном, более раннем наборе. Он тоже поступал на этот курс, и мы с ним подружились. Мы шли с ним рука об руку", – рассказал артист в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
По словам Князева, весть о гибели друга застала его в врасплох. Он навсегда запомнил тот день.
"Этот день – 1 декабря отпечатался во мне двумя вещами: самой трагедией и моментом до трагедии. Юрский Сергей Юрьевич позвал меня в свою работу, которая называлась "Провокация". Юрский говорит: "Там будет еще одна новелла, в которой должны играть два похожих друг на друга человека. Мне кажется, что ими должны быть вы, Женя, и Женя Дворжецкий", – вспомнил артист, беседуя с ведущим шоу "Судьба человека".
Через несколько минут после разговора с Юрским Князев узнал о смерти лучшего друга. История гибели известного артиста тронула Бориса Корчевникова.
По словам гостя ток-шоу, Дворжецкий всегда был поклонником быстрой езды. Князев пытался объяснить приятелю, что такое поведение на дороге может закончится трагедией. Евгений Дворжецкий эти наставления пропускал мимо ушей. "Кому суждено от чего умереть, тот от того и умрет", – процитировал Евгений Князев приятеля в студии ток-шоу "Судьба человека".
Напомним, заслуженный артист России Евгений Дворжецкий погиб в автокатастрофе 1 декабря 1999 года. Актер отвлекся на телефон и пропустил знак "Уступи дорогу". Его автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар пришелся на левую часть машины, от полученных травм Дворжецкий скончался мгновенно.
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