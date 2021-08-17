"Я в этой семье изгой": сделавшая аборт Шукшина так и не смогла наладить отношения с матерью

Сестра актрисы Марии Шукшиной стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" и поведала о тех трудностях, которые ей пришлось пережить после ухода отца. Женщина плохо помнит своего знаменитого родителя, ведь когда он скончался, она была еще совсем маленькой девочкой, однако она уверена: будь Василий Шукшин жив, все могло быть иначе.
Отношения с матерью у Ольги всегда были непростыми. Федосеева-Шукшина гораздо больше внимания уделяла своей личной жизни, чем воспитанию дочерей. После смерти писателя его вдова еще трижды побывала замужем. Ольга же в душе надеялась, что мать посвятит себя им с сестрой, но этого не произошло.
Связь со старшей сестрой тоже могла бы быть куда крепче. Ольга, с детства страдающая от различных комплексов по поводу своей внешности, тщетно искала поддержки и защиты у красавицы-сестры, обладающей таким же холодным сердцем, как и их мать.
"Я в этой семье изгой," – призналась Шукшина в беседе с Корчевниковым.
Что касается личной жизни младшей наследницы писателя, то в ней тоже не всегда все было гладко. Лишенная родительского тепла, девушка рано выскочила замуж и быстро забеременела. К сожалению, брак оказался неудачным, и Ольга решила прервать беременность, о чем жалеет до сих пор. Спустя годы женщина все-таки родила сына, которого считает своим благословением, но о том своем чудовищном поступке младшая дочь Василия Шукшина так и не может забыть.
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