Оксану Федорову заметили на море в полуголом виде

Оксана Федорова не раз баловала своих подписчиков эффектными фотографиями. Поклонники всегда восхищались внешностью "Мисс Вселенной-2002".
Вот и на этот раз телеведущая выложила к себе в аккаунт фотографию с яхты. На снимке бывшая Николая Баскова сидит в полупрозрачном длинном платье синего цвета. На ногах у звезды красивые черные босоножки, а на шее виднеется дорогое ожерелье. Видно, что знаменитость не стала пользоваться на отдыхе косметикой, но от этого она не стала выглядеть менее прекрасно.
"Опускалась в половодное царство" – пописала кадр с отдыха Оксана Федорова.
Мама двоих детей выглядит абсолютно счастливой. Она смотрит вперед, а ее длинные каштановые волосы нежно развиваются на ветру.
Подписчики не остались в стороне и буквально закидали актрису приятными комментариями.
"Бесконечные ноги", "Красота невероятная", "Великолепная", "Вам идет такой антураж" – восхитились пользователи социальной сети.
Напомним, что в 2011 году Оксана Федорова сыграла свадьбу с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Об этом практически никто не знал, лишь позже информация случайно просочилась в СМИ. Поклонники не знают, как выглядит избранник красавицы. Она никому не показывает фотографии своего супруга.
У пары родилось двое детей. Старший сын Федор появился на свет в 2012 году, а через год Федор и Оксана стали родителями девочки Елизаветы.
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