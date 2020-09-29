Оксану Федорову сняли в окружении мускулистых жеребцов

Ведущая выложила ролик в свой инстаграм-аккаунт. На видео она в белом длинном платье в окружении красивых лошадей.
"Коневорот" – так и не нашла в Википедии. Знаю одно: это реально страшновато!" – подписала пост Оксана Федорова. Поклонникам звезды публикация очень понравилась. Они отметили, что тоже хотели бы покататься на конях.
"По-моему и лошади к Оксане неравнодушны", "Класс!", – высказались фолловеры. Один из подписчиков предположил, что теледива беременна. Такие мысли ему пришли из-за свободного кроя наряда знаменитости. Однако Оксана Федорова не прокомментировала этот домысел.
Ранее ведущая раскрыла секрет семейного счастья. Она заявила, что залог счастливой жизни пары – любовь мужа и мудрость жены.
Напомним, что Оксана Федорова и ее супруг, офицер ФСБ Андрей Бородин поженились в 2011 году. О свадьбе телеведущая объявила спустя полгода после торжества. Церемония прошла тайно. У пары двое детей – сын Федор и дочь Елизавета. Крестной матерью девочки, которой сейчас шесть лет, является певица Наталья Сенчукова.
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