Арзамасова сделала заявление об изменах мужа: Я эгоистична!

Елизавета Арзамасова не любит говорить о личной жизни. Артистка убеждена, что все должно оставаться в семье.

Журналистка Алена Жигалова поинтересовалась у актрисы, ревнует ли она супруга, вокруг которого всегда много красивых и популярных женщин. Она ответила, что никогда не испытывала ничего подобного, а поводов Илья Авербух не давал. Ведущая шоу вспомнила, что о фигуристе постоянно ходило множество слухов. Поговаривали, что он – крайне любвеобильный мужчина.

"Я довольно эгоистична", – внезапно заявила Елизавета Арзамасова. Она отметила, что не думала ни о чем подобном, потому что понимала, что ей хорошо в этих отношениях. Журналистка спросила у актрисы, как она относится к словам бывшей супруги спортсмена об их браке. Она вспомнила, что Ирина Лобачева комментировала ситуацию.

Во время одного из диалогов фигуристка сообщила, что из-за такой разницы в возрасте поверить в любовь сложно. Она отмечала, что юная избранница якобы не так проста, и ее интересуют деньги и успех спортсмена. Артистка ответила, что не доверяла бы так сильно журналистам, которые опубликовали материал, так как фраза могла быть вырвана из контекста.

Елизавета Арзамасова рассказала, что не понимает, по какой причине всем интересен именно личный аспект знаменитостей, а не творчество и личностное развитие. Она не готова делиться своим опытом с аудиторией, так как не считает это необходимым.

