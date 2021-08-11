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Шоу-бизнес
Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше

Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше

Недавно известная блогерша Наташа Краснова вышла замуж. Однако детали она скрывала до последнего.
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Юмористка прославилась после того, как начала высмеивать женщин и мужчин, стараясь таким образом дать им необходимые в жизни советы. Она откровенно говорила о разводе, о своих избранниках и не боялась выглядеть нелепо. Сейчас Наталья – настоящая знаменитость. Она нередко появляется в различных шоу, выпускает книги, а количество подписчиков в ее популярном блоге только растет с каждым днем.

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Не так давно Наталья Краснова призналась, что скоро в ее жизни наступит важный день. 41-летняя юмористка решилась снова стать невестой. Тогда она отметила, что не хотела выносить событие на широкую публику, так как считает его крайне личным. Многие поклонники осудили блогершу, отметив, что она оставила "клуб" разведенных женщин, который в свое время и сделал ее популярной в Сети.

Большинство поклонников порадовались за счастье юмористки. Накануне она впервые показала своего супруга, а также раскрыла детали их отношений. Юмористка призналась, что она старше возлюбленного на 16 лет. Судя по всему, Наталья вышла из себя из-за постоянных допросов и осуждений со стороны аудитории.

Наталья Краснова указала, что не собирается врать: разница в возрасте ощутима. "Я старше. Умру раньше", – написала она. Блогершу возмутил тот факт, что многие стали писать ей о 40-летнем избраннике, который якобы должен был появиться в ее жизни вместо 26-летнего мужа. Юмористка сравнила мужчин с туфлями и отметила, что не все, что смотрится хорошо, потом удобно. "Не в том возрасте, чтобы выбирать туфли, которые нравятся всем вокруг", – заявила она. Поклонники поддержали знаменитость.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 08:50 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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