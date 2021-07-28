"Мама, я не гей, а рок-звезда": раздетого Милохина засняли с молодым жеребцом

Дане Милохину всего 19, а он уже находится на 6-м месте российского Forbes в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров. Сегодня в "TikTok" бывшего наркомана более 14 миллионов подписчиков, в "Инстаграме" – более 3 миллионов.

Даня знает, что для привлечения внимания все средства хороши. Можно даже раздеться. Именно такой кадр на странице Милохина в социальной сети самую горячую реакцию – 249 тысяч отметок "нравится".

Еще бы, ведь на нем бывший детдомовец запечатлен верхом на молодом жеребце. У Остапа Бендера в романе Ильфа и Петрова "ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета, носков под штиблетами не было". У Дани Милохина не было ни футболки, ни рубашки.

И поклонники юной звездочки смогли рассмотреть все рисунки на юном теле блогера. А посмотреть там есть на что. Первые наколки он сделал еще в детдоме – друг тренировался на Дане, набивал руку. А теперь на Милохине можно увидеть уже несколько десятков картинок.

Например, на тыльной стороне его левой кисти изображен мешок с деньгами и логотипом доллара – $. Над денежным мешком можно рассмотреть череп. Для кого-то – это смерть, а кто-то думает, насколько тленна жизнь. На внутренней стороне руки Дани нанесен мальчик мультфильма. Под правой ключицей парня красуется ангел в темных очках с дубиной в руках. На икроножной мышце с внешней стороны Милохин набил Малыша Грута – дерево-пришельца. Список можно продолжать долго...

"Мама, я не гей, а рок-звезда", "Вот что бывает, когда без матери растешь", "Какой красавчик на коне сидит", – комментируют люди фото Дани.