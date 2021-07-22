Клубничка в постели: Рыжий из "Иванушек" показал утренние забавы

Андрей Григорьев-Аполлонов зарядился хорошим настроением. Солист группы "Иванушки International" показал свой способ отдыха.

В мире шоу-бизнеса звезды расслабляются по-разному: одни предпочитают активный отдых и путешествия, другие — любят подольше полежать в постели. Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек International", видимо, выбрал второй путь. Певец опубликовал в инстаграм-аккаунте видеоролик с демонстрацией своих утренних развлечений.

Для записи контента звездный мужчина даже не встал с кровати. На одной половине ложа он разместил планшет, который транслировал клип на песню "Лучший день". Андрей Григорьев-Аполлонов надел черные очки от солнца и начал подпевать с нескрываемым удовольствием. На прикроватной тумбе расположилось блюдо со свежими ягодами. В утренний рацион 50-летнего артиста вошли спелая клубника и ежевика.

Пользователи Сети, просмотревшие ролик, заметили в номере пузырек с лекарством и бутылку воды. Некоторые решили, что солист группы "Иванушки International" принимает успокоительное, чтобы лучше спать. Так или иначе, с утра Андрей Григорьев-Апполонов выглядит бодрым и хорошо отдохнувшим. Ему, как и раньше, удается за несколько секунд делиться с фанатами позитивом. "Клубничку кушаем, а где сливки?", "Думал, очередной Дзюба", "Мы вас любим. Берегите себя. Здоровье — самое главное", "Юморист, красавец, весельчак", — написали к видео комментаторы.

