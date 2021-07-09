Блюменкранц со скандалом сбежал с дня рождения дочери

Валерий Блюменкранц приехал на праздник к маленькой дочери. На торжестве экс-участник шоу "Дом-2" поругался с бывшей супругой Татой.



Мужчина специально приехал из Северной столицы в Москву, чтобы увидеть наследницу. Тата Блюменкранц устроила в честь четырехлетия Бетти великолепный праздник. Девочку и ее гостей развлекали аниматоры, также дети с восхищением наблюдали шоу мыльных пузырей.

Валерий Блюменкранц презентовал малышке конструктор и красивый букет, но быстро покинул торжество, так и не побыв с ребенком. Выяснилось, что мужчина отказался помочь Тате отработать рекламу праздничного агентства, которое устроило детское мероприятие.

В своем инстаграм-аккаунте экс-участник телестройки поведал, что между ними с бывшей супругой разгорелся скандал. Подписчиков Валерия Блюменкранца возмутило то, что мужчина из-за мелочи снова не побыл с Бетти, с которой и без того редко видится. Многие уверены, что звезды "Дома-2" могли примириться, не раздувая скандал и не портя девочке праздник.

Напомним, весной этого года Валерий Блюменкранц второй раз стал отцом. Его супруга Анна Левченко родила экс-участнику телестройки мальчика. Ребенка решили назвать Давидом.

