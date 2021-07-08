Плюс двадцать лет: новая прическа сильно состарила Ковальчук

Юлия Ковальчук опубликовала селфи с короткой стрижкой.

Судя по всему, красавице-блондинке захотелось каких-то перемен в собственной внешности. Накануне певица разместила в "Инстаграм" фотографию, на которой она запечатлена со стрижкой каре и непривычной челкой. При этом женщина осталась верна светлым оттенкам. Юлия Ковальчук спросила у подписчиков, стоит ли ей сделать такую прическу – вероятно, пока она всего лишь примерила парик.

Поклонники звезды оказалась на редкость единодушны. Практически все подписчики сошлись во мнении о том, что подобная стрижка сильно старит 38-летнюю исполнительницу. Некоторые разногласия возникли лишь в том, сколько именно лет накинула Юлии такая стрижка. Фолловеры написали:

"Нет, только не такую прическу" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ой Юлия, не надо так! У вас классная Ваша прическа! Эта старит очень!", "Жесть, + 10 лет", "Неееет, сразу 50 лет", "Ой, не, лет 20 +", "Не ваша модель", "Нет, сразу старше".



Отметим, что блондинка не стала отвечать на комментарии фанатов, вероятно, она была отчасти готова к подобной реакции и решила лишь немного подразнить аудиторию.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что экс-солистку "Блестящих" подняли на смех из-за странного костюма, в котором Юлия Ковальчук появилась на публике.