Пробили дно и голову: съемки "Дома-2" закончились кровавой травмой

Реалити-шоу "Дом-2" переехало с ТНТ на канал "Ю". Однако со сценарием продюсеры заморачиваться не стали – съемки программы идут в прежнем формате, не изменилось ровным счетом ничего. На шоу по-прежнему показывают обнаженные тела и бьют друг другу морды.
Из новенького – тяжесть нанесенных травм. На съемках очередного выпуска шоу "Дом-2" произошел инцидент, в результате которого 18-летняя Катя Горина получила травму головы. Девушка повздорила с 20-летней моделью Полиной Калининой. Конфликт перерос в драку, в итоге Кате пробили голову. Такого на шоу еще, пожалуй, не было. "Пробили дно", – подметили зрители.
На место съемок "Дома-2" пришлось вызывать скорую. Пострадавшая не забывала вести репортаж из кареты неотложки. Врачи тем временем диагностировали у нее сотрясение мозга.
Еще одним эпатажным моментом съемок стало дефиле Надежды Ермаковой по территории "Дома-2" в одних стрингах и с голой грудью. Девушка отметила, что проспорила своим коллегам по съемкам и теперь выполняет обещание.
Ранее "Дни.ру" писали, что бывшей ведущей шоу "Дом-2" Ольге Бузовой сообщили о беременности и назвали дату родов.
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