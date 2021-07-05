В Сеть попало фото обнаженной Бузовой: Настоящее дно

Недавно Ольга Бузова улетела в Африку для съемок нового шоу телеканала ТНТ. В связи с этим телеведущая делает публикации в "Инстаграм" еще чаще, показывая подписчикам не только красивые пейзажи, но и свои образы для передачи. Однако из-за некоторых постов знаменитости у публики появились к ней вопросы.
Накануне Бузова опубликовала весьма откровенное фото. На снимке телеведущая запечатлена со спины практически обнаженной. Из одежды на звезде телеканала ТНТ остались только стринги телесного цвета, но они едва заметны. Так Ольга представила интернет-пользователям свои ягодицы, которые заняли треть снимка.
Искушенные подписчики Бузовой, кажется, должны были привыкнуть к излишней откровенности знаменитости, но, увидев оголенные ягодицы телеведущей, не смогли сдержать возмущение. "Настоящее дно!", "Когда это уже закончится?", "Осталось только сняться в фильме для взрослых", "Совсем нечем зацепить мужчину?", – написали фолловеры.
Напомним, ранее Ольга Бузова отреагировала на критику певца и музыканта Виктора Салтыкова. Музыкант назвал телеведущую позором страны, отметив ее скудные вокальные данные.
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