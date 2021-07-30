Им это нравится: зачем Джоли и Питт спускают миллионы на встречи в суде

У богатых свои причуды, гласит народная присказка. Многолетние споры Анджелины Джоли и Брэда Питта яркое тому подтверждение. Фанаты не устают удивляться тому, сколько денег пара спустила на адвокатов в стремлении доказать друг другу свою правду. Вместе они были шесть лет, а судятся уже около пяти. Со стороны это выглядит как затянувшаяся сцена из культового боевика с ними в главных ролях "Мистер и миссис Смит", в которой два киллера с ними в главной роли получают заказ друг на друга и влюбляются.
Судебные тяжбы 46-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта уже претендует на звание самого долгого и ожесточенного звездного спора.
Напомним, 46-летняя голливудская актриса, многодетная мать и общественник Анджелина Джоли на днях выиграла суд об отстранении судьи Джона Удеркирка, который вел их дело. Апелляционный суд Калифорнии постановил, что судья не выполнил свой этический долг, скрыв дела с участием адвокатов Брэда Питта.
Но эксперты уверены, что Джоли на этом не остановится. Кроме того, решение суда может обнулить порядок опеки, и тогда судебное разбирательство начнется сначала.
Влиятельный голливудский адвокат Марк Винсент Каплан уверен, что звездная пара вполне может начать все сначала, и тогда суды обойдутся им в миллионы долларов. Уже сейчас Джоли и Питт спустили на адвокатов сотни тысяч долларов, и их это не останавливает.
"Нет ничего дороже, чем оспариваемая опека. Я уверен, что оба могут позволить себе продолжать судебные тяжбы, что не является причиной для этого, но, вероятно, траты не будут важным фактором для каждого из них, учитывая их богатство", – заявил правозащитник.
Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли были связаны узами брака в течение шести лет – с 2010 по 2016 год. После развода суд предоставил паре совместную опеку над 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Ноксом и Вивьен.
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