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Шоу-бизнес
Им это нравится: зачем Джоли и Питт спускают миллионы на встречи в суде

Им это нравится: зачем Джоли и Питт спускают миллионы на встречи в суде

Пара продолжает бесконечные судебные тяжбы за опеку над детьми. Похоже, им это нравится.
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У богатых свои причуды, гласит народная присказка. Многолетние споры Анджелины Джоли и Брэда Питта яркое тому подтверждение. Фанаты не устают удивляться тому, сколько денег пара спустила на адвокатов в стремлении доказать друг другу свою правду. Вместе они были шесть лет, а судятся уже около пяти. Со стороны это выглядит как затянувшаяся сцена из культового боевика с ними в главных ролях "Мистер и миссис Смит", в которой два киллера с ними в главной роли получают заказ друг на друга и влюбляются.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Судебные тяжбы 46-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта уже претендует на звание самого долгого и ожесточенного звездного спора.

Напомним, 46-летняя голливудская актриса, многодетная мать и общественник Анджелина Джоли на днях выиграла суд об отстранении судьи Джона Удеркирка, который вел их дело. Апелляционный суд Калифорнии постановил, что судья не выполнил свой этический долг, скрыв дела с участием адвокатов Брэда Питта.

Но эксперты уверены, что Джоли на этом не остановится. Кроме того, решение суда может обнулить порядок опеки, и тогда судебное разбирательство начнется сначала.

Влиятельный голливудский адвокат Марк Винсент Каплан уверен, что звездная пара вполне может начать все сначала, и тогда суды обойдутся им в миллионы долларов. Уже сейчас Джоли и Питт спустили на адвокатов сотни тысяч долларов, и их это не останавливает.

"Нет ничего дороже, чем оспариваемая опека. Я уверен, что оба могут позволить себе продолжать судебные тяжбы, что не является причиной для этого, но, вероятно, траты не будут важным фактором для каждого из них, учитывая их богатство", – заявил правозащитник.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли были связаны узами брака в течение шести лет – с 2010 по 2016 год. После развода суд предоставил паре совместную опеку над 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

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Фото: Patricelapoirie / serge Haouzi / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 06:05 Источник: Us Weekly ✓ Надежный источник
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"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

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