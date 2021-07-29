"Меня выкинули": Маргулис озвучил настоящие причины разрыва с Макаревичем

Певец, гитарист, автор песен и телеведущий Евгений Маргулис в группу "Машина времени" приходил дважды – работал там с 1975 по 1979 годы и с 1990 по 2012-й. А почему в итоге ушел в сольное плавание? Об этом он рассказал в проекте "Личные связи" Юрия Костина



"Мне просто надоело. Стало скучно, – объяснил Маргулис. – Еще, опять же, история агонии группы – когда это проходит на твоих глазах. То есть на группе можно ставить крест, когда команда начинает называться по имени исполнителя. Мик Джаггер и группа Rolling Stones. Вот ты видишь это название, и для тебя это умирает. Как Джон Леннон и группа The Beatles".

Были и внутренние причины, которые сподвигла на уход. "С собой легче договориться, – считает Маргулис. – Ты можешь делать все, что хочешь. А тут, когда ты находишься в команде – ты знаешь потолок каждого. И ты придумываешь песни, основываясь на исполнительстве твоих сокамерников, которые тебя окружают. И потом ты понимаешь, что вот тут бы хотелось вот так, но он этого не сделает. Да ну нафиг. И в основном там писал что-то в стол. И когда появилась возможность собрать свою команду, я понял, что нафиг мне остальные".

Ушел Маргулис из "Машины" резко. "У нас была договоренность, что я доиграю концерты, – вспоминает он. – Мы договорились, но потом они решили меня выкинуть. Ну, выкинули и выкинули. И бог с ним".

Сегодня все обиды в прошлом. "Мы встречаемся, даже поигрываем, на каких-то пьянках-гулянках. Знаешь, когда по кайфу. Нам друг от друга ничего не надо. Поэтому, если мы собираемся нашей боевой компанией на празднике у кого-то, то что нам не поиграть-то?", – пояснил Маргулис.