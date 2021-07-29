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Шоу-бизнес
"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода

"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода

Сейчас Клава Кока является едва ли не одной из самых популярных молодых исполнительниц. Поклонников особенно впечатляют ее неожиданные выходы.
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Многие нередко сравнивают образы артистки с теми, что демонстрировали американские красавицы в начале 2000-х. Певица любит яркие цвета, не боится демонстрировать свое тело, с радостью надевает крупные украшения и самые необычные силуэты. Ситуацию прокомментировал историк моды, Александр Васильев.

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Специалист отметил, что сейчас артистке только 24 года, и она родилась в Екатеринбурге. Однако ее внешние данные настолько обычны, что их таких похожих женщин якобы можно встретить по всей России. "Ничего особенного", – подчеркнул он. При этом, по мнению эксперта, исполнительнице постоянно хочется выделиться, показать, что она совсем не как все.

По мнению Александра Васильева, из-за этого стремления Клава Кока старается показать себя как идеальную женщину из Сети, которой просто не может существовать в реальном мире. Она визуально старается сделать свою стройную фигуру еще более невесомой, становясь "иконой стиля для 20-летних". Историк моды убежден, что певица – девушка стильная, но не всем это может быть по душе.

Александр Александрович обнаружил среди выходов Клавы и костюм в стиле диско, и образ с темной помадой, какие носили в Лондоне в 80-е, и лук с высокими ботфортами, и спортшик. Эксперт моды оценил смелость певицы и отметил, что она одевается так, как не оденется ни одна зрелая женщина. Он убежден, что за такими нарядами точно стоят и продюсер, и стилист.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 10:39 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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