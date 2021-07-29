"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода

Сейчас Клава Кока является едва ли не одной из самых популярных молодых исполнительниц. Поклонников особенно впечатляют ее неожиданные выходы.

Многие нередко сравнивают образы артистки с теми, что демонстрировали американские красавицы в начале 2000-х. Певица любит яркие цвета, не боится демонстрировать свое тело, с радостью надевает крупные украшения и самые необычные силуэты. Ситуацию прокомментировал историк моды, Александр Васильев.

Специалист отметил, что сейчас артистке только 24 года, и она родилась в Екатеринбурге. Однако ее внешние данные настолько обычны, что их таких похожих женщин якобы можно встретить по всей России. "Ничего особенного", – подчеркнул он. При этом, по мнению эксперта, исполнительнице постоянно хочется выделиться, показать, что она совсем не как все.

По мнению Александра Васильева, из-за этого стремления Клава Кока старается показать себя как идеальную женщину из Сети, которой просто не может существовать в реальном мире. Она визуально старается сделать свою стройную фигуру еще более невесомой, становясь "иконой стиля для 20-летних". Историк моды убежден, что певица – девушка стильная, но не всем это может быть по душе.

Александр Александрович обнаружил среди выходов Клавы и костюм в стиле диско, и образ с темной помадой, какие носили в Лондоне в 80-е, и лук с высокими ботфортами, и спортшик. Эксперт моды оценил смелость певицы и отметил, что она одевается так, как не оденется ни одна зрелая женщина. Он убежден, что за такими нарядами точно стоят и продюсер, и стилист.

