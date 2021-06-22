"Красивое ухоженное тело": женатый Пригожин облизал молодую певицу

Иосиф Пригожин прокомментировал появление певицы Клавы Коки на обложке Playboy. Он уверен, что красивое тело прятать не стоит.
Продюсер словесно облизал исполнительницу, заявив, что 24-летняя артистка – видная девушка. По его словам, пока есть секс, ничего плохого в демонстрации "красивого ухоженного тела женщины" нет.
Муж певицы Валерии добавил, что красивое тело привлекает как мужчин, так и женщин. Иосиф Пригожин также напомнил, что его супруга в свое время тоже позировала для мужского журнала Maxim. К слову, многие звезды хорошо отозвались об участии Клавы Коки в эротической фотосессии.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин показал певицу Валерию без прикрас. Морщинистое лицо 53-летней знаменитости разочаровало россиян. Продюсер выложил в свой инстаграм-аккаунт видеоролик с участием артистки, снятый на Красной площади. Иосиф Пригожин поднял супругу на руки и покружил ее. В кадр попали глубокие морщины Валерии. Примечательно, что в своем микроблоге певица демонстрирует более удачные снимки, на которых выглядит молодо и свежо.
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