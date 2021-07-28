Пьяная сестра Черно из "Дома-2" совершила гнусное преступление

Инстаграм-аккаунт пышки из "Дома-2" разрывается от шокирующего контента. В Сети Саша Черно рассказала, что ее сестра в состоянии алкогольного опьянения угнала чужую машину и разбила ее. По словам звездной брюнетки, оступившаяся женщина вернула поврежденный автомобиль на прежнее место стоянки, но решила скрыть свою причастность к преступлению. "Даже следы какие-то подкинула. Ну вот дура или как?" — спросила Саша Черно у своих подписчиков.
Экс-участница скандальной телестройки объявила, что теперь ее родственнице грозит тюрьма. Звезда шоу "Дом-2" отметила, что тяжело переносит груз забот, который на нее свалился. Саша Черно называет цепь негативных событий в своей жизни черной полосой. "Сейчас я рыдаю навзрыд, мне реально плохо, и я не понимаю, за что это все мне и моей семье", — написала знаменитость в разделе "Истории".
Как писали "Дни.ру", в мае этого года с любимым питомцем Саши Черно произошла трагедия. Кот звезды шоу "Дом-2" выпал из окна с шестого этажа. Хозяйка не растерялась и повезла животное в клинику сразу, как только узнала о случившемся от соседей. У кота диагностировали разрыв внутреннего органа и перелом лапы. Врачи удалили у пострадавшего питомца селезенку, также ему потребовалось переливание крови.
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