Выпал с шестого этажа: малыш звезды "Дома-2" оказался в реанимации с разрывом внутреннего органа

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" рассказала о трагедии, которая случилась в ее семье. По словам Саши Черно, ее полуторагодовалый любимец – кот Йоська выпал из окна. Свалившись с высоты шестого этажа, животное выжило, однако получило серьезные травмы.
Черно была дома, когда в дверь ей позвонили соседи и сообщили, что под окнами лежит чей-то кот и истошно кричит от боли. Не найдя своего питомца в квартире, Саша поняла, что с ним случилось страшное.
Звезда шоу "Дом-2" положила любимого Йоську в переноску и побежала с малышом к ветеринарам. У экс-участницы реалити-шоу не было времени на переодевание, поэтому в клинику она отправилась прямо в пижаме.
Позднее Черно вышла на связь с поклонниками в "Сторис" своего "Инстаграм". Зареванная девушка сообщила, что ее животное поместили в реанимацию. Йоська получил серьезные травмы – разрыв селезенки и перелом лапы. Ветеринары настояли на удалении пострадавшего органа.
По словам Саши Черно, у кота есть пятидесятипроцентный шанс на выживание. Ко всему прочему, бывшей жительнице телестройки пришлось искать донора для переливания. К счастью, дома у Черно оказался второй абсолютно здоровый питомец кошечка Саша – у нее и взяли кровь Йоське
Подписчики посочувствовали девушке. Многие посоветовали звезде "Дома-2" усыпить животное, и не мучить его. Это предложение Саша Черно категорически отвергла. Она заявила, что Йоська – не просто животное, а член семьи, поэтому она будет бороться до последнего.
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