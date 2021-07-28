"Ныряла в ледяное болото": спустя почти полвека раскрыты детали съемок "А зори здесь тихие"

Артистка и ныне депутат Елена Драпеко сыграла в картине роль Лизы Бричкиной. Она поделилась шокирующими деталями съемок – в частности, как ее героиня тонет в болоте.
"А зори здесь тихие" снимались преимущественно в Карелии. Ту часть ленты, которая демонстрировала военные действия, режиссер Станислав Ростоцкий специально снимал на черно-белую пленку. Так он хотел добиться сходства с военными хрониками, передает "Царьград".
Эпизоды приходилось переснимать множество раз. И это стало для Елены Драпеко испытанием. В сцене с трясиной актриса несколько раз ныряла в ледяное болото. Добиться идеального результата никак не получалось, потому что по задумке сценариста Лиза Бричкина утонула за минуту, а артистка все время всплывала вверх ногами.
Примечательно, что в произведении Бориса Васильева героиня тонула в болоте долго, но режиссер посчитал, что будет лучше, если Бричкина погибнет быстро. Он все время подгонял артистку. К счастью, трагичный эпизод удалось снять. Елену Драпеко же вытащили из трясины измученной.
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