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Шоу-бизнес
Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма "А зори здесь тихие"

Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма "А зори здесь тихие"

Ольга Остроумова. Фото:Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Остроумова прославилась после выхода на экраны фильма "Доживем до понедельника", затем снялась в культовой военной драме "А зори здесь тихие". Молодому зрителю артистка известна по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой".
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Будущая звезда появилась на свет в семье учителя физики и регента церковного хора Михаила Остроумова. Семья жила в небольшом городе Оренбургской области. Детство Оли и двух ее сестер прошло в маленьком деревенском доме недалеко от церкви. Актриса до сих пор с теплотой вспоминает то время.

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По ее словам, родители никогда не пытались их воспитывать, девочки росли в атмосфере любви и согласия. В интервью Ольга Остроумова признавалась, что детство – тот фундамент, на котором до сих пор строится ее жизнь. "Эти воспоминания – чай на веранде, духовой оркестр, обязательные совместные завтраки, обеды, ужины за большим семейным столом – не раз согревали душу в трудную минуту", – говорит актриса.

Во время учебы в школе девочка не проявляла никакого интереса к театру и не участвовала в художественной самодеятельности. Именно поэтому выбор института стал для близких большим сюрпризом. Отговаривать Ольгу Остроумову родители не стали, а просто купили билет до Москвы и напекли в дорогу пирожков.

Ольга Остроумова. Фото:Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com

К своему удивлению девушка с первого раза поступила в ГИТИС. Первая роль в кино ей досталась, когда она еще училась в институте. В 1967 году ассистент режиссера Станислав Ростоцкого, который начинал съемки фильма из жизни школы, заметил красавицу и пригласил на пробы в картину «Доживем до понедельника».

Двадцатилетнюю Остроумову утвердили на роль десятиклассницы Риты Черкасовой – самой красивой девочки в классе, которая походя разбивает сердца одноклассников. Фильм произвел фурор!

Второй звездной работой актрисы стала роль очаровательной и бесстрашной Женьки в военной драме "А зори здесь тихие". "У Ростоцкого было свое видение Жени. Я никак не вписывалась в эту роль. Получила сценарий и… отложила в долгий ящик", – рассказала Ольга Остроумова. Однако она все же пришла на пробы, и в итоге ее утвердили.

Ольга Остроумова. Фото:Anton Merkurov/Russian Look/www.globallookpress.com

Съемки проходили в Карелии в очень тяжелых условиях. Вся группа действительно испытала на себе все тяготы военного быта, тонула в болотах, мерзла в степи, и к концу съемок актеры вполне сроднились со своими героинями.

После успеха фильма "А зори здесь тихие" на Ольгу Остроумову посыпались предложения от режиссеров. Но – вот беда – почти все роли, в которых ее хотели видеть, были похожи между собой.

Личная жизнь

Параллельно с успехом в кино Ольга Остроумова стоила и семейную жизнь. Первый раз актриса вышла замуж в конце 60-х, ее избранником стал однокурсник Борис Аннабердыев. Однако брак был коротким.

Девушка познакомилась с Михаилом Левитиным, очень быстро влюбилась и подала на развод. В союзе с театральным режиссером и писателем Ольга Остроумова родила двоих детей. Сына она назвала в честь отца, а дочь – своим именем.

Однако брак не был счастливым. Михаил Левитин не видел ничего зазорного в том, чтобы иметь романы на стороне, и это приносило актрисе много боли. Она закрывала глаза на интрижки мужа, но в итоге все же подала на развод. Больше всего звезда переживала из-за того, что сын Миша решил остаться жить не с ней, а с отцом.

Ольга Остроумова. Фото:Anton Merkurov/Russian Look/www.globallookpress.com

В третий раз Ольга Остроумова вышла замуж за Валентина Гафта. Их знакомство произошло во время работы над фильмом "Гараж" и уже позднее переросло в серьезные чувства. Пара расписалась прям в больнице, где актер лежал после операции. Взрослые дети не могли простить матери счастье и ужасно ревновали к новому избраннику. Однако спустя время они все же поддались на обаяние Валентина Гафта и полюбили его.

В конце 2020-го Ольга Остроумова овдовела. Годом ранее супруг перенес инсульт и так не смог восстановиться до конца. В речи у гроба актриса призналась, что ей выпало огромное счастье прожить с этим человеком много лет. "Я постаралась стать ему опорой", – заявила артистка.

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Автор: 27 февраля 2021, 02:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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