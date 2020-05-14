Из квартиры умершей звезды "А зори здесь тихие" Аллы Мещеряковой пропали деньги и драгоценности

За несколько дней до смерти Аллы Мещеряковой произошло преступление. Из квартиры актрисы пропала довольно крупная сумма денег – 30 тысяч рублей, а также драгоценности. Родственники начали гадать, кто мог украсть их.
Подозрение пало на сиделку, которая в последнее время ухаживала за супругом Мещеряковой, режиссером Владимиром Коноваловым. Дочь Аллы Дмитриевны Наталья обратилась к правоохранителям, чтобы они нашли эту женщину и, в случае причастности, привлекли к ответственности. Пока не известно, где может скрываться подозреваемая.
Напомним, Алла Мещерякова, прославившаяся благодаря роли в фильме "А зори здесь тихие", умерла 11 мая 2020 года на 78 году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации. Причина смерти не уточняется.
Мещерякова также принимала участие в съемках таких фильмов, как "Сердце друга", "Вальс", "Ксения, любимая жена Федора", "На полустанке" и других. В прошлом году Аллу Дмитриевну можно было увидеть в передаче "Слово" на телеканале "Спас".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?