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Шоу-бизнес
Бывшая жена показала лицо сына Пьехи после избиения

Бывшая жена показала лицо сына Пьехи после избиения

Бывшая жена Стаса Пьехи показа фото избитого 19 июля сына. Мальчик наконец оказался дома после пребывания в больнице с сотрясением мозга.
прочитано 1358 раз

После драки с соседкой сын Стаса Пьехи был госпитализирован. Сейчас мальчик наконец вернулся домой, о чем сообщила в "Инстаграм" его мама, приложив фото лежащего и чуть улыбающегося мальчика.

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 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

В коттеджном поселке, где отдыхал Петя Пьеха с мамой Наталией Горчаковой, произошла драка. Соседка семьи, 53-летняя жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, толкнула ребенка, от чего тот упал и получил травмы.

Сын Стаса Пьехи был госпитализирован. Прения начались, когда наследник певца подружился со средним сыном семьи рефери, живущим по соседству.

Маме мальчика это не понравилось, и она попросила сына с Пьехой-младшим не общаться.

Петя расстроился и воткнул карандаш в надувной бассейн хозяйки дома. Женщина пришла в бешенство и жестоко ударила ребенка.

Родители вызвали скорую и полицию. Сына певца госпитализировали, из больницы направили отчет о травмах. Стас Пьеха незамедлительно обратился к адвокату за помощью в применении правосудия к обидчице.

Сейчас в отношении Ирины Безбородовой возбуждено уголовное дело. Женщину убеждают в умышленном причинении вреда здоровью. Ей грозит штраф, принудительные работы или тюремный срок до четырех месяцев. После выписки Пети проведут более полную экспертизу и уточнят материалы дела.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Стас Пьеха. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 16:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость 818181
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ну,показала мама где-то фото мальчика,а вы, каждый чих их будете в статью превращать ? новый заголовок и переписанная 300 раз статья.
1

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