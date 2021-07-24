Бывшая жена показала лицо сына Пьехи после избиения

После драки с соседкой сын Стаса Пьехи был госпитализирован. Сейчас мальчик наконец вернулся домой, о чем сообщила в "Инстаграм" его мама, приложив фото лежащего и чуть улыбающегося мальчика.
В коттеджном поселке, где отдыхал Петя Пьеха с мамой Наталией Горчаковой, произошла драка. Соседка семьи, 53-летняя жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, толкнула ребенка, от чего тот упал и получил травмы.
Сын Стаса Пьехи был госпитализирован. Прения начались, когда наследник певца подружился со средним сыном семьи рефери, живущим по соседству.
Маме мальчика это не понравилось, и она попросила сына с Пьехой-младшим не общаться.
Петя расстроился и воткнул карандаш в надувной бассейн хозяйки дома. Женщина пришла в бешенство и жестоко ударила ребенка.
Родители вызвали скорую и полицию. Сына певца госпитализировали, из больницы направили отчет о травмах. Стас Пьеха незамедлительно обратился к адвокату за помощью в применении правосудия к обидчице.
Сейчас в отношении Ирины Безбородовой возбуждено уголовное дело. Женщину убеждают в умышленном причинении вреда здоровью. Ей грозит штраф, принудительные работы или тюремный срок до четырех месяцев. После выписки Пети проведут более полную экспертизу и уточнят материалы дела.
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