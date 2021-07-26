Теперь официально: Джей Ло продемонстрировала страсть с Аффлеком на публике

Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение со своим экс-женихом Беном Аффлеком, опубликовав фото, на котором пара целуется.



История любви известных актеров началась еще в далеких 2000–х годах, когда Джей Ло переживала из-за второго развода, а Бен Аффлек страдал из-за громкого расставания с американской актрисой театра, кино и телевидения Сандрой Буллок. Именно общее горе сблизило будущих молодоженов.

Отношения Беннифер, именно так фанаты называют любимую пару, начались по-голливудски – на съемках фильма "Джильи", в котором артисты играли возлюбленных. Несмотря на то что картина в прокате провалилась и получила сразу шесть антипремий "Золотая малина", и Джей Ло, и Бен Аффлек обрели самое главное для себя – любовь.

В 2003 году, когда актеры должны были пожениться, пара неожиданно сообщила о расставании. Эта новость стала шоком для всех – и для СМИ, и для поклонников.

Однако на этом романтическая история артистов не заканчивается. Летом 2021 года, через 18 лет после расставания, Дженнифер Лопес официально сообщила о том, что они с бывшим женихом снова вместе. В подтверждение этой информации актриса выложила фотографию, на которой возлюбленные – и, возможно, будущие супруги, – страстно целуются.

Как оказалось, уже несколько месяцев Джей Ло и Бен Аффлек тщательно скрывали свой возобновившийся роман. Видимо, пара хотела сначала полностью убедиться в искренности своих чувств и только потом уже сообщать об этом публике.