Зеленые волосы и стрижка под мальчика: дочь Лопес изменилась до неузнаваемости

Долгое время поклонники восхищались маленькой Эммой и утверждали, что она невероятно похожа на звездную маму. Теперь все изменилось.

Еще год назад 13-летняя девочка была совсем другой. Сама актриса во всех интервью называла ее принцессой: наследница обожала розовые костюмы и стремилась ко всему нежному. Видимо, теперь дочь Дженнифер Лопес и Марка Энтони настигла непростая подростковая жизнь. Она отстригла длинные темные волосы и покрасила их в зеленый цвет.

Видимо, теперь самовыражение Эммы Энтони приняло новые обороты. Она изменилась до неузнаваемости, а пользователи Сети постоянно обсуждают внешний вид маленькой девочки. Многие из них комментируют якобы некорректное воспитание ее звездных родителей, другие же надеятся, что девочка поймет, что она сделала ошибку.

Известно, что все перемены произошли в жизни наследницы Дженнифер Лопес во время пандемии. Судя по всему, самоизоляция оставила свой отпечаток и на подростке. В какой-то момент Эмма пересмотрела свое отношение к стилю и решилась на кардинальные перемены. Сама актриса уважает личное пространство дочери и старается не навязывать ей свои предпочтения.

Отказалась наследница звезды не только от длинных волос, но и от привычной одежды. Теперь вместо платьев на ней можно увидеть широкие джинсы и длинные футболки в стиле оверсайз. От романтичных силуэтов девушка также отошла и теперь предпочитает все менее женственное и более дерзкое.

