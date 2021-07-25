Участника "Дома-2" прогнали из шоу из-за ссоры с Манукяном

На шоу "Дом-2" разгорелся нешуточный скандал из-за конфликта ведущего Давида Манукяна и Саймона Марданшина. Между звездой телестройки и рэпером едва не произошла драка.

К счастью, побоища удалось избежать. Участника телестройки выгнали с проекта в тот же день.

Саймон Марданшин не желает признавать себя виноватым в данной ситуации. Он признал свою несдержанность, но при этом считает, что неоправданным провокационное поведение Давида Манукяна. Звезда шоу "Дом-2" заявил, что даже не дотронулся до музыканта.

В соцсети Марданшин сообщил, что поклонникам телеведущего не стоит переживать за его здоровье. Также он добавил, что после конфликта у него остался осадок.

Саймон не теряет оптимизма после ухода с реалити-шоу. Он делится с фолловерами своими планами о путешествиях. Затем звезда "Дома-2" намерена заняться карьерой.

Поклонники поддержали своего любимца. Они отметили, что Марданшин правильно поступил, что покинул телестройку и призвали не обращать внимания на подобные жизненные ситуации. Россияне выразили уверенность в том, что у молодого человека все будет хорошо. Сейчас Саймон приехал в родной город Кемерово, чтобы повидаться с родными и привести мысли в порядок.